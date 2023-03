Ap

Miércoles 8 de marzo de 2023

Buenos Aires. Menos de tres meses después del trofeo en una Copa Mundial, crece el entusiasmo por la posibilidad de que el país pueda llevarse a casa otro premio importante: un Óscar.

Una victoria en la ceremonia del domingo para Argetina, 1985 sería la tercera victoria del país en los afamados premios, un buen ejemplo de simetría para el país mientras continúa deleitándose con su triunfo futbolístico.

Después de la victoria en la Copa del Mundo, esto es una alegría inmensa , dijo en español la estrella de la película, Ricardo Darín, en los premios Globo de Oro de enero, donde ganó el premio a la mejor película de habla no inglesa.

Darín interpreta a Julio César Strassera, el fiscal en jefe que intenta llevar a los líderes de la dictadura ante la justicia.

En una entrevista reciente, señaló que mientras bromeaba en los Globos, reconoce que los argentinos sintieron mucha alegría cuando la película fue nominada al Óscar.

Teniendo en cuenta que todavía estamos en la dinámica de la Copa del Mundo y la necesidad de celebrar, aumenta aún más la euforia de la celebración , indicó.

El director Santiago Mitre dice que si bien los Óscar y la Copa del Mundo no están relacionados, ambos sucesos lograron unir a una sociedad normalmente polarizada en torno al éxito de su película.

Hay un deseo de reconciliación , mencionó Mitre en una entrevista, de reconciliarse ante esta división forzada que se viene dando desde hace tantos años, en la política y los medios .

También hay hambre de buenas noticias en un país con una escena política amargamente dividida. El país ha estado estancado económicamente durante años, con casi cuatro de cada 10 viviendo en la pobreza y con una tasa de inflación anual cercana a 100 por ciento.

Juicio a dictadores

La gente hizo fila afuera de los cines para ver Argentina, 1985 durante su estreno en cines. Ahora está disponible en Amazon Prime Video y se enfrenta a la dura competencia de otro lanzamiento internacional de streaming, All Quiet on the Western Front de Netflix. La película alemana es considerada la favorita en la categoría, que también incluye Eo de Polonia, Close de Bélgica y The Quiet Girl de Irlanda.