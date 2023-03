Cuando llegaron los turnos de los morenistas, Flores acusó a los consejeros de formar parte de la mafia electoral y de salir ante la opinión pública a presentar un rostro de defensores de la democracia, cuando su única intención, les dijo, es seguir con los privilegios de burocracia dorada, con sus altos sueldos en este INE gastalón .

En otra parte de la sesión, ni Córdova ni Ciro Murayama respondieron a la pregunta de cuánto recibirán de finiquito, aunque el presidente señaló que no coman ansias, que lo sabrán apenas reciba su cheque el 3 de abril.

Sin ningún recato, a sabiendas que había prensa en la sala, Córdova clavaba la mirada a Flores, cruzaba los brazos y tensaba el rostro. También se levantaba de su lugar, caminaba entre los asesores y murmuraba presumibles burlas hacia los abogados de Morena. Y cada vez que pudo, se ufanó en el micrófono de que Jacobo pronto volvería a su sitio.

Flores, sentado en uno de los extremos de la llamada herradura de la democracia, revisaba papeles y ensayaba su oratoria.

Les dijo que la reforma es legal y legítima, y su objetivo es conseguir “una verdadera democracia en la que el actor principal sea el pueblo, no el INE, no Córdova, no Murayama y, por supuesto, la democracia no es Edmundo Jacobo, porque esa es la confusión más grande de la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del Tribunal Electoral.

Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste.

El consejero presidente lo interrumpió: Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención. Usted acaba de ofender a los consejeros y mientras yo ocupe esta presidencia no lo voy a permitir .