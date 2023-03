Carolina Gómez y Alma E. Muñoz

Jueves 2 de marzo de 2023, p. 11

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, asegura que el gobierno federal cuenta con un ejército social , que opera “como los cascos azules” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), conformado por 20 mil servidores de la nación que recorren todo el territorio para el registro de beneficiarios de los programas y pensiones, y cuando se trata de las comunidades más apartadas de la región, les entregan el dinero en propia mano.

En entrevista con La Jornada, rechaza que este trabajo tenga un fin electoral. Ellos caminan los pueblos, no tienen horario, y a veces salen de sus casas un mes para ir comunidad por comunidad , porque así se garantiza que los recursos lleguen a los más necesitados.

La funcionaria reconoce que aún hay grandes pendientes, como una política de inclusión para las personas con discapacidad, con quienes el propósito es que alcancen autonomía, puedan trabajar, estudiar y tener acceso a todos los derechos. Hoy les entregamos un ingreso para su subsistencia (2 mil 950 pesos bimestrales), pero (para este sector) falta camino por recorrer .

Montiel Reyes impulsa que los beneficiarios de los programas y pensiones ingresen al IMSS Bienestar y, de esta manera, se haga realidad el derecho a la salud, como establece el artículo cuarto constitucional. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) informó que más de la mitad de los adultos mayores en pobreza nunca cotizaron para obtener una pensión.

La titular de Bienestar narra que conoció la pobreza en su más crudo escenario al vivir dos años en la Sierra Tarahumara, donde apoyó la construcción del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. En esa región, dice, fue testigo de cómo el crimen organizado se aprovechó de los más pobres para cultivos ilícitos.

Con otros compañeros del movimiento, aprendimos a sobrevivir en climas extremos. En la orografía (de la sierra) y en medio de grupos del crimen organizado comprendimos la dificultad de la gente para desplazarse. Tuvimos que acampar porque estábamos a ocho o 10 horas de distancia de donde nos quedábamos. Entendimos lo que es la pobreza profunda, y que no puede seguir la corrupción con una realidad de esta magnitud .

La ex diputada destaca entre las estrategias más efectivas la construcción de caminos rurales. “El presidente municipal de la Tarahumara me decía: ‘yo compré tabique para una construcción en 9 mil pesos, pero trasladarlos me salió en 17 mil’. Todo es más caro para los más alejados, que son los más pobres, y eso incrementa las desigualdades”.

Beneficiarios, 13 millones

La Secretaría de Bienestar, documenta, atiende a 13 millones de personas y tenemos cubierto el ciclo de la vida , porque hay programas desde la niñez hasta adultos mayores, aunque éste es el único esquema que llega a todo el país.

Admite que uno de los obstáculos que enfrentan para dispersar recursos a través de tarjetas bancarias es la falta de Internet en las zonas marginadas. Hemos llegado a todos lados, pero se batalla con el funcionamiento del Banco del Bienestar porque hay lugares donde no hay señal y es un reto instalar fibra óptica . El objetivo es que haya al menos una sucursal en cada cabecera municipal, porque esta institución es la estrategia articuladora de la política de bienestar .