A pesar de haber establecido bien sus límites, el dueto ha seguido experimentando con el paso del tiempo y las novedades tecnológicas. Ha evolucionado en cuanto a conceptos y letras; sí hay bastantes brincos cuánticos. De cómo empezamos a hacer punk electrónico, a de repente fusionar el punk con el drum and base, pues ya surgió algo más nuevo y, entonces, agregar el toque de Hocico , indicó Erk Aicrag.

No tener relación con clichés nos da libertad

Estar fuera de una corriente o escena musical específica ha permitido al dueto un desarrollo más libre. “Como que también la gente se inclina por seguir tendencias que la beneficia comercialmente. No tener relación directa con clichés como ‘debe sonar así porque el sonido es así’, nos da mucha libertad de expresarnos, y no tiene que venir alguien a decirnos esto es lo que está pegando”, señaló el vocalista.

Su propuesta siempre ha estado ligada a las innovaciones tecnológicas. El dueto “también hizo esa transición de los sintentizadores a las computadoras, y de repente todo se volvió sintético, a la gente no le agradó. Nuestros fans decían: ‘Ya no me gusta el nuevo Hocico’, pero empezamos con otros retos”, sostuvo Racso Agroyam.

Lo mismo han encontrado virtudes en ser dueto. Nos ayuda mucho ser dos, que nos conocemos bien, y como que ayuda mucho al proceso de composición, que es realmente fluido. No tenemos muchos factores que nos interrumpan, entonces sí pueden fluir las cosas mucho más rápido , destacó el tecladista.

Sin embargo, ser un dueto también ha implicado otro tipo de presiones. Cuando empezó a ofrecer conciertos, a Hocico le preocupaba poder mantener la atención del público. Era un personaje tímido, sin una intensidad emocional en el escenario, y han sido 30 años de trabajo también en el aspecto de irnos desarrollando como una banda de concierto. Nos ha dado una fuerza muy peculiar , indicó Racso Agroyam.

Con la experiencia a cuestas, ahora “la actitud de la banda es darlo todo. Hacer que la gente se quede sin voz, que coree, que se olvide de sus problemas de la vida, al menos por el tiempo que esté disfrutando el show, y eso le ha dado fuerza a lo que hacemos, vitalidad”, añadió el vocalista.

El dueto planea la celebración de su 30 aniversario. Hemos sido constantes con la música electrónica, y seguimos haciendo música agresiva, oscura, sin meter guitarras, u otros elementos , detalló Racso Agroyam.

Hocico se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el sábado.