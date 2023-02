Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. a11

Con una estética de ciencia ficción se plantea la influencia de los videojuegos y la digitalización en la obra El despertar del zombi, en la cual se hace una reflexión sobre la vida y la muerte, en una atmósfera fantasmagórica.

El montaje, de la compañía Los Pinches Chamacos, es un viaje fantástico, en el que las voces de los muertos se multiplican y las problemáticas sociales se exponen. La pieza fue escrita por Javier Malpica y es actuada y dirigida por Esteban Castellanos. Alma Curiel está a cargo de la producción ejecutiva y la coordinación técnica.

En el escenario del teatro La Capilla, la trama transcurre cuando un joven estudiante sufre un episodio de sicosis por encerrarse durante semanas a matar zombis sicarios en un misión de videojuegos. Luces verdes fosforescentes, moradas y rojas son parte del juego escénico, entre otros artefactos construidos por Rafael Curiel.

El joven, en conflicto con sus padres, es torturado por una entidad maquiavélica que ha tomado su mente; habita en el mundo virtual gracias a su interfaz y sus instintos asesinos se desarrollan a la par que su pérdida de sueño aumenta las alucinaciones que lo conducen al reino de los muertos.

“Alguien me observa, todo se mueve, mi cabeza es un globo a punto de reventar… siento que no he dormido en mil años... no siento el palpitar de mi corazón”, expresa acongojado el joven.

En ese ambiente, se recuerdan las desapariciones forzadas, la búsqueda incansable de padres por sus seres queridos y las fosas clandestinas, así como suicidios, sobre todo entre las jóvenes y el paso de la vida a la muerte.