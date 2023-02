Explicó: “Para elaborar este cómic primero hice investigación académica junto con colegas de la Facultad de Sicología y un grupo fabuloso de chicas y un chico becario. Nos pusimos como ratones de biblioteca a analizar lo que hay publicado de burnout, síndrome también llamado ‘de desgate ocupacional’, pero no nos queríamos quedar ahí, no sólo hacer un texto ilustrado.

Puntualizó: “Es una realidad que nos podemos morir si desarrollamos algún tipo de estrés laboral y no lo procesamos. Esto deriva en un desgaste ocupacional, también llamado síndrome de burnout, igualmente conocido como ‘del trabajador quemado’”.

Peniche Amante, académico de la Facultad de Sicología, aseguró que el cómic no sólo es entretenimiento. Con el lenguaje de la historieta y sus derivados, como las películas, puedes mandar mensajes muy profundos con los que la gente se conecta durísimo .

La Facultad de Sicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó por primera vez una historieta. Se trata de ¡El trabajo me quema!, que presenta casos de síndrome de desgaste ocupacional y alternativas para remediarlo mediante medicina gráfica, rama que “consiste en articular el lenguaje de los cómics con las disciplinas de la salud –medicina, enfermería, sicología, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud–, con el que podemos difundir aspectos importantísimos para todo mundo, no sólo para quienes son aquejados por una enfermedad, sino también para los especialistas y las familias de los enfermos”, indicó en entrevista el guionista de la historieta, Rodrigo Peniche Amante.

“Diseñamos una entrevista y buscamos gente aquejada de burnout. Así, nuestra protagonista Laura, quien trabaja como vendedora en una tienda departamental, con problemas personales y laborales, le da voz a todas esas personas que entrevistamos, representa a trabajadoras y trabajadores reales, y siento que eso le da mucho poder a la historia, eso nos permite que nos identifiquemos con ella.”

Rodrigo Peniche añadió que con ¡El trabajo me quema! “no queríamos quedarnos en presentar el problema, sino describir a la gente que desarrolla el síndrome en el mundo, y plantearle que sí hay de otra. Los entornos laborales son cada vez más agresivos para el trabajador, las empresas cada vez se las ven más difíciles, no son aquí las malas de la historia, lo que queremos plantear es que no estamos condenados a desarrollar patologías por burnout, sino que sí podemos hacer cosas para remediarlo”.

Destacó que “esta obra está pensada para que quienes estudian sicología, medicina, administración, trabajo social, puedan tener un acercamiento más vivencial al burnout, pero definitivamente cualquier persona que trabaje se puede sentir identificada, y verse ahí en muchas de las situaciones que le pasan a Laura”.

¡El trabajo me quema! está a la venta en la Facultad de Sicología de la UNAM, así como en la red de librerías de la máxima casa de estudios. Peniche Amante dijo confiar en que “muy pronto esté en el portal http://www.librosoa.unam.mx/ para que cualquier persona lo pueda conseguir desde su casa”.