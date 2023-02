L

as despedidas saben a sal, y aunque parezca lo contrario, no pesan, acompañan; cuidan, curan y difuminan con memoria los interrogantes que creamos al intentar evitarlos. Las despedidas de verdad resuenan en el eco de la nostalgia, del desprendimiento, de entrar con pies de plomo en arenas movedizas…

Sin embargo, parece que despedirse no es tan fácil, menos cuando se llevan la música y los escenarios en la sangre, como Portuondo, quien había dicho ya no hacer más presentaciones, pero en 2022 comenzó una gira de despedida en Latinoamérica y Europa, que este año retoma iniciando en marzo en la Ciudad de México.

Se despide, pero no del todo, porque cantar y seguir en la escena es su vida y le quedan fuerzas, porque aún, dice, tiene mucho que dar. No se quiere retirar , nos dice su hijo y representante Ariel Jiménez Portuondo. “Su cuerpo ha mermado con la edad y ya no es lo mismo… pero insiste, y quién se atreve a contradecirla”. Si algo quiere la diva del Buena Vista Social Club de esta gira de despedida, según su hijo, es ser recordada como es: una mujer sencilla y modesta con sus canciones.

Lo mismo me dice su joven amigo Ethiel Faílde, director de la Orquesta Faílde, con quien Omara ha colaborado en múltiples proyectos.