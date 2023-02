Reuters

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. 9

Hong Kong., Walt Disney Co retiró de su servicio de transmisión en Hong Kong un episodio de la exitosa serie de dibujos animados Los Simpson que contiene una referencia a campos de trabajo forzado en China, según una verificación del servicio.

El episodio One Angry Lisa, que se emitió por primera vez en octubre por televisión, no está disponible en el servicio de streaming Disney Plus de la empresa estadunidense en Hong Kong, según una revisión de Reuters. El Financial Times informó por primera vez de la ausencia del episodio.

Reuters no pudo establecer cuándo se eliminó del servicio de esa ciudad y Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.