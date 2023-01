Nueva York., Barrett Strong, uno de los artistas fundadores de Motown y uno de los compositores más talentosos que cantó el tema principal del exitoso sencillo de esa compañía Money (That’s What I Want) y luego colaboró con Norman Whitfield en clásicos como I Heard It Through War y Papa Was a Rollin’ Stone, murió a los 81 años.

▲ En imagen de 2004, el músico fallecido, quien colaboró en el popular tema Papa Was a Rollin’ Stone. Foto Ap

En un año formó parte de la historia como pianista y vocalista de Money, éxito de ventas millonario publicado a principios de los 60 y el primer gran éxito de Motown. Strong nunca más se acercó al éxito de Money por su cuenta, y décadas después luchó por el reconocimiento de que ayudó a escribirla, pero con Whitfield formó un equipo de compositores productivo y ecléctico.

Mientras Sound of Young America de Gordy fue criticado por ser demasiado ingenioso y repetitivo, el equipo de Whitfield-Strong produjo obras contundentes junto con baladas atemporales como I Wish It Would Rain y Just My Imagination.