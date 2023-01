Ana Mónica Rodríguez

Martes 31 de enero de 2023, p. 7

Luego de las agresiones neonazis del pasado fin de semana al Multiforo Cultural Alicia, Ignacio Pineda, fundador del recinto, presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estuvo acompañado por funcionarios del gobierno capitalino.

Además de los grafitis con consignas y símbolos nazis, así como los destrozos al local de junto (hechos que se consignaron en este diario), hubo más actos agresivos, como el ocurrido la madrugada del domingo, luego de un concierto. Un carro blanco se detuvo en los carriles centrales de avenida Cuauhtémoc, los ocupantes realizaron el saludo nazi Heil Hitler (Viva Hitler) y gritaron consignas a quienes salían del recinto, en su mayoría mujeres.

Pineda contó: En la fiscalía me recibieron, hice un declaratoria y narré todos los detalles de cómo ha sucedido todo: desde que nos fueron a pintar, de cómo se metieron al local de junto y rompieron vidrios, dejaron abierto, aunque no se robaron nada .

Sin embargo, el sábado por la noche tuvimos un evento musical de mujeres y cuando terminamos, alrededor de la 1:30, pasó un Jetta blanco, de modelo reciente, el cual se detuvo con varios ocupantes; el que venía en la parte trasera bajó el cristal, extendió el brazo y fue cuando se escuchó el grito de saludo nazi Heil Hitler, y el individuo me miró retador, lo cual nos volvió a poner en estado de alerta .

Tras la declaratoria de hechos en la fiscalía dijeron que darán seguimiento para hacer la investigación; van a revisar las cámaras detalle por detalle; en sí, todo fue muy ágil al presentar la denuncia y levantar el acta .

Este diario informó que a unas semanas de que el Alicia cierre sus puertas definitivamente, el viernes pasado amaneció grafiteado con consignas y símbolos nazis, lo cual no había sucedido en más de 27 años de historia de ese espacio.

Como se recordará, en estas páginas Pineda comentó: A partir del crecimiento del neofascismo, creemos que no es coincidencia, que ayer (viernes) que fue el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se hayan hecho estas agresiones; primero empezaron pintando, porque nos están avisando que ahí están. Pero nos preocupa que siga creciendo (la actividad), pues han pasado cosas raras, de las cuales uno puede menos que pensar que estén relacionadas .