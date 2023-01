Ana Mónica Rodríguez

Jackz Mendez es un prolífico artista, cantante y tiktoker ecuatoriano, cuyos videos han logrado millones de reproducciones y ha captado la atención por sus giras internacionales y presentaciones realizadas en lugares místicos, como Isla de Pascua, Cholula, Islas Galápagos, las montañas Australes y, en un avión, sobrevolando el Amazonas.

Siempre he tratado de buscar algo diferente y en donde me presento para que sea realmente una experiencia que vaya más allá de lo típico que hacen los artistas de buscar en lo comercial, a mí me gusta tener conexión con el lugar y que los actos sean únicos , dijo en entrevista Mendez, quien visitará la Ciudad de México en marzo próximo.

De plática ágil y amena, además de gozar su momento creativo, el intérprete se encuentra en promoción de su sencillo Tu amor apesta, el cual ha causado polémica por las novedades que implementa en su proceso creativo. Su carrera, con algunos altibajos, la retomó el año pasado con este sencillo que dedicó a su ex novia Adriana, para cerrar un ciclo y avanzar.

El cantante contó que Tu amor apesta, es el primer sencillo al puro estilo trap, el cual forma parte de un álbum que lanzará a finales de 2023. La letra es una metáfora donde dice: tu amor es para mí, como esos zapatos viejos que aunque uno los quiere tiene que dejarlos ir; te empiezan a pesar, incomodar y luego no te dejan caminar. Entonces, hace alusión a esa parte de la relación y la canción deja ver que hay dejar las cosas y buscar nuevos horizontes. Habla un poco de melancolía, que es bello, pero termina con optimismo .

Zapatos más viejos

Detalló: “hice un intro con un riff fuerte de guitarra eléctrica, sorpresivamente suenan unos bajos profundos y con letra que compuse en un momento de puro despecho, con el corazón y los bolsillos rotos, sin dinero y buscando una nueva dirección para mi vida. La parte más épica de la canción es el solo, en la que como se ve en el video, de rodillas caigo sacándole la última nota y lágrima a la guitarra, me inspire en los solos de requinto que se utilizan mucho en los valses, pasillos, por acá por Sudamérica”.

En este tema, que es un éxito en las plataformas y Spotify, Mendez propuso regalar cinco mil dólares al dueño de los zapatos más viejos del planeta, además de que en el video causó polémica en su lanzamiento, pues tiene otra historia durante su grabación.