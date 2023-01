Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 29 de enero de 2023, p. 6

Hace 10 años Jorge Flores Manjarrez ya estaba convencido de la manera en que quería desarrollar su obra. Creo que el objetivo de cualquier artista gráfico es el poder hacer sentir a la gente lo que hace una canción, por ejemplo , señaló en entrevista. Con esa visión Manjarrez pintó los murales que se encuentran en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México, algunos de las cuales llegan al decenio este 2023.

En un principio la intención era crear un diálogo con el espectador mediante el mural, de la música, de los gustos afines. Y en estos años, esta década, me di cuenta de que se convirtió en un gran concierto de rock, en el cual los espectadores fueron testigos de estas descargas decibélicas, pero no con música sino con trazos, con colores , explicó el muralista acerca de Un Viaje por el Rock and Roll I y II, ubicado en la estación Auditorio.

Ese mural fue realizado en tres etapas. La parte central fue la primera, después le pidieron extender la obra para que la gente que entrara y saliera fuera capaz de apreciarlo, y finalmente se retiró una vitrina en donde se pintó la pieza que le daría su forma final. “En la tercera parte, la gente ya lo conocía como de ellos. Y me decía: ‘oye no lo vayan a quitar’”, recordó.