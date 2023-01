Ap

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 7

A Thousand and One, un drama sobre una madre soltera pobre y su hijo en Nueva York, ganó el gran premio del jurado del Festival de Cine de Sundance en la categoría de ficción estadunidense, mientras que Going to Mars: The Nikki Giovanni Project recibió el premio mayor en la categoría de documental. Un premio del público para el documental de Ap y PBS 20 Days in Mariupol.

El guionista Jeremy O. Harris, la cineasta Eliza Hittman y la actriz Marlee Matlin conformaron el jurado en la competencia de largometrajes de ficción.

Conmovido hasta las lágrimas, Harris dijo que pidió entregar personalmente el gran premio para A Thousand and One a la guionista y directora A.V. Rockwell.

Nunca había visto una vida tan similar a la mía retratada con tanto matiz y ternura , mencionó Harris. Esta película me llegó hasta las entrañas y despertó cada emoción que he aprendido a ocultar en estos espacios .

20 Days in Mariupol, un recuento en primera persona sobre los primeros días de la invasión rusa en Ucrania, ganó el premio del público para documental internacional. Es un proyecto conjunto entre Ap y Frontline de PBS, utiliza 30 horas de imágenes filmadas por el periodista de Ap Mstyslav Chernov y sus colegas en la ciudad sitiada de Mariúpol antes de que tuvieran que ser evacuados.

Sing J. Lee ganó el premio de mejor dirección de ficción estadunidense por The Accidental Getaway Driver El equipo de Theater Camp fue reconocido con un premio especial del jurado como elenco. Lío Mehiel, quien utiliza los pronombres ellos, recibió un premio especial del jurado por su interpretación en Mutt, sobre el día de una persona trans masculina en Nueva York. Y el drama Magazine Dreams, en el que Jonathan Majors interpreta a un fisicoculturista amateur, fue reconocido por su visión creativa.