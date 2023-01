Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 28 de enero de 2023, p. 7

Quique Escamilla dejó su natal Chiapas con la intención de continuar desarrollando su carrera musical. Esa decisión lo llevó hasta Toronto, Canadá. En ese país, el cantautor y productor ha logrado no sólo seguir haciendo música, sino que además ha podido llevar a un público nuevo parte de la tradición sonora mexicana con cierto éxito.

En Canadá, el músico tampoco lo ha tenido fácil, pero el recorrido es largo, considerando que comenzó en bares y ha conseguido presentarse en el Festival de Jazz de Montreal, además de ganar un premio Juno.

Muchísima gente se dedica al arte. Es buena la competencia y la diversidad cultural de Toronto en particular, eso también ha sido una gran influencia y también repensar muchas cosas, no solamente de la música y la diversidad de los géneros, sino también los temas que hablamos, sociales y políticos, y cómo todo está conectado , describió.

Como resultado de su nuevo contexto y de tener sus orígenes en México, el cantautor ha desarrollado un modelo de música en el que se condensa todo tipo de sonidos. Ha sido un buen lienzo para poder mezclar de todo. Por eso me voy de una ranchera hasta un huapango y de ahí a un blues subsahariano, y estoy hablando de temas como los problemas que pasaron en Siria, la gente migrando de África hacia Europa, la incursión en el Mediterráneo , señaló.