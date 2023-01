Tras ganar en la categoría de película animada en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los Premios de los Críticos Cinematográficos de Los Ángeles, además de recibir nominaciones en los Premios Annie de animación, los Bafta, los premios del sindicato de directores y los del de productores, Guillermo del Toro’s Pinocchio (Pinocho de Guillermo del Toro), tenía casi asegurado su galardón en los Óscar.

Compite con Marcel the Shell With Shoes On, The Sea Beast (El monstruo marino), Turning Red (Red) y Puss in Boots: The Last Wish (El gato con botas: El último deseo).

El hecho de que le estamos mostrando al mundo el trabajo de cientos de personas no puede ser pasado por alto , indicó Del Toro. Tenemos una categoría y representamos a cientos de personas, haciéndolas sentir orgullosas porque hicieron un trabajo fenomenal... Es un año muy bueno para la animación.

Del Toro fue galardonado en 2018 con el Óscar a mejor dirección y mejor película por The Shape of Water (La forma del agua). Su filme El laberinto del Fauno recibió los Premios de la Academia a mejor dirección de arte, cinematografía y maquillaje en 2007, además de que le valió una nominación a mejor película internacional.

A pesar de su deslumbrante trayectoria, para Del Toro el crítico más duro y honesto es el tiempo.

“Cuando terminamos la película le dije a Mark ‘es perfecta, ahora todo puede salir mal’, porque nunca sabes, nunca sabes cómo será recibida”, recordó.

A muchos les ha hecho llorar y los directores forman parte de ese grupo.

Cuando la estábamos mezclando, cada vez que llegábamos al final había un minuto o dos de silencio y sabíamos que el otro estaba llorando , recordó Del Toro.

Ambos trabajaron estrechamente con Alexandre Desplat, creador de la música original con quien Del Toro había colaborado en The Shape of Water. El cineasta mexicano se involucró tanto que es uno de los compositores de la melancólica Ciao Papa junto con Roeban Katz y Desplat, interpretada por Mann, quien hace la voz de Pinocho.

La banda sonora también tiene como colaboradores a Nick Cave y Matías León. Muchas de las canciones fueron interpretadas por los actores del elenco de voces como McGregor, Bradley y Waltz. Gustafson y Del Toro también dieron sus voces para el coro del tema que suena cuando los niños del pueblo donde vive Pinocho hacen ejercicios de guerra.

Las celebraciones por la película ya comenzaron incluso sin una estatuilla y las marionetas se han convertido en una especie de vocalistas de una banda de punk , dijo Del Toro.

“Han hecho surf pasando por las manos de los fans de todo el mundo”, apuntó.