Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 21 de enero de 2023, p. 3

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, sostuvo que no evade su responsabilidad ni busca encubrir a nadie por el caso de plagio de tesis en que está involucrada la ministra Yasmín Esquivel Mossa; reiteró que no tiene facultades legales para retirarle el título de abogada, pero, dijo, se analiza la posibilidad de otras sanciones, aunque recalcó que no aceptará presiones del exterior.

En un mensaje que dirigió al cuerpo directivo de la UNAM, sin citar su nombre respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le exigió definirse sobre la situación de la ministra.

Graue resaltó que sabe bien que el prestigio de su administración como rector y el de la universidad están en entredicho, por ese hecho inadmisible , que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón documentó en torno a que en el documento que en 1987 presentó la entonces estudiante Yasmín Esquivel Mossa para titularse, hubo una copia sustancial de otra tesis, la de Édgar Ulises Báez, que data de un año antes.

Sin embargo, dijo, en la UNAM no actuarán en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios .