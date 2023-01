Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 9

Roma. El actor estadunidense Kevin Spacey, acusado de abusos sexuales en el Reino Unido, recibió un premio de cine en Italia, informó ayer un museo de Turín.

Spacey fue distinguido con el premio La Estrella, de la Mole Antonelliana, institución de Turín que alberga el Museo Nacional del Cine y que invitó al intérprete a ofrecer una clase magistral, señaló el museo en un comunicado.

El premio le fue concedido en reconocimiento a su contribución estética y de autor al desarrollo del arte dramático con sus filmes, precisó el comunicado.

El galardón le fue entregado el lunes por la noche por el viceministro de Cultura, Vittorio Sgarbi.