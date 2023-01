Si los pasados dos años han demostrado algo, es que Sundance no necesita su pintoresca ubicación en la ladera de la montaña para prosperar. Después de todo, fue en una edición virtual que el festival acogió el estreno de CODA, que se convertiría en la primera película de Sundance en ganar la mejor película en los Óscar. Summer of Soul, otro estreno virtual de Sundance, también ganó el premio al mejor documental el año pasado, y ambos se proyectarán nuevamente con público este año.

La lista de más de 100 películas que se estrenan las 24 horas (desde las 8 horas hasta la medianoche) durante 10 días es tan diversa como siempre. Hay tres películas sobre mujeres iraníes (The Persian Version, Joonam y Shayda), historias sobre trabajadoras sexuales transgénero (The Stroll, Kokomo City), indígenas (Twice Colonoized, Bad Press), los derechos y la sexualidad de las mujeres (The Disappearance of Shere Hite) y la guerra en Ucrania (20 Days in Mariupol, un proyecto conjunto entre Ap y PBS Frontline).

Park City. Randall Park hizo un pacto consigo mismo hace algunos años de que no asistiría al Festival de Cine de Sundance si no tenía un proyecto allí. Pero la estrella de Fresh off the Boat nunca imaginó que su primera vez sería como director y no como actor.

Este año, su compañía viene armada con una nueva comedia que muy bien podría entrar en el canon de los descubrimientos de Sundance: Theater Camp, una sátira sincera del mundo del teatro musical ambientada en un campamento de verano en ruinas en el norte del estado de Nueva York. La película es una colaboración de los viejos amigos Molly Gordon, Nick Lieberman, Ben Platt y Noah Galvin.

Me sentí tan inspirado por tantos colectivos de personas que se habían juntado como Christopher Guest, The Groundlings, The Lonely Island, que hicieron cosas con sus amigos , mencionó Gordon, quien codirigió y protagoniza. Pensamos, hagamos algo sobre un mundo que conocemos muy bien y que amamos. Y debido a que nos encanta, podemos divertirnos mucho .

Algunas películas ofrecen escapes de géneros cambiantes, como la adaptación de William Oldroyd de la galardonada Eileen de la autora Otessa Moshfegh, protagonizada por Thomasin McKenzie y Hathaway.

Juega con la fantasía que tenía cuando era joven, como si pudiera huir y ser una persona diferente , declaró Moshfegh. Todavía tengo algo de eso, especialmente en el cine, porque vemos películas para huir y ser personas diferentes .

Otros prometen abrir la mente sobre la vida de las comunidades marginadas. Vuk Lungulov-Klotz, quien es un cineasta transgénero de ascendencia chilena y serbia, espera impulsar las narrativas masculinas trans con su película Mutt.

Es realmente emocionante ver que la gente quiere ver historias sobre personas trans masculinas y también entender que pueden verse reflejados en nosotros y que no somos muy diferentes , refirió Lungulov-Klotz.

Los cineastas independientes veteranos también estarán allí con nuevas ofertas como Ira Sachs (Passages) y Sebastián Silva (Rotting in the Sun). El director de Once John Carney tiene un nuevo musical con Eve Hewson y Joseph Gordon-Levitt (Flora and Son), Nicole Holofcener se reencuentra con Julia Louis-Dreyfus en You Hurt My Feelings y Susanna Fogel adapta la historia viral del New Yorker Cat Person con Emilia Jones y Nicholas Braun.

Con los brotes de covid aún ocurriendo, algunos actos y reuniones requieren pruebas de vacunación. Personas como Luis Miranda Jr, que viene con un documental que ayudó a producir, Going Varsity in Mariachi, planea enmascararse mientras celebra la película.

Traeremos mariachis reales a Utah y tendremos una fiesta con música de mariachis reales , manifestó Miranda emocionado.

El festival está adoptando un tipo diferente de enfoque híbrido después del éxito de años anteriores. A partir del 24 de enero, cinco días después, muchas de las películas estarán disponibles para ver en línea para las personas que compraron ese paquete ahora agotado.

Algunas películas ya tienen distribuidores, pero muchas no, y los espectadores están interesados en ver cómo se desarrollan esas adquisiciones. Después de varios años de servicios de transmisión adinerados haciendo grandes jugadas, es posible que el mercado se haya estabilizado. Los streamers son más cautelosos y los estudios tradicionales han aprendido a competir.

El productor Tommy Oliver, director ejecutivo y fundador de Confluential Films, tiene a la venta cuatro películas en el festival: Fancy Dance, Young. Salvaje: Free, Vivir, morir y vivir y Going to Mars: The Nikki Giovanni Project. Él sabe mejor que nadie que Sundance no es sólo un lugar para celebrar y descubrir, sino también para establecer conexiones.

Su consejo para los principiantes es simple: Hablar con todos, con las personas que aún no han hecho cosas y con las que están presionando , expuso. “Y sea paciente, porque va a mirar hacia arriba en cinco, 10 años y habrán hecho Fruitvale Station, habrán hecho Beale Street”.

El Festival de Cine de Sundance se llevará a cabo del 19 al 29 de enero.