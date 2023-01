Carlos Paul y Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 4

Entre los textos inéditos que dejó la dramaturga, ensayista, traductora y novelista Luisa Josefina Hernández (1928-2023), recientemente fallecida, se encuentran un par de novelas y un singular texto literario que tituló Epístolas demenciales , aclaró David Gaitán, nieto de la escritora, en charla con La Jornada.

El también dramaturgo y director informó que este viernes, a las 12 horas, se le rendirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

Gaitán comentó que ayer se llevó a cabo en Cuernavaca una velación familiar e íntima del cuerpo de la maestra Hernández, el cual, dijo, posteriormente será cremado.

Gaitán explicó que su abuela “dejó mucha obra inédita, sobre todo narrativa. Hay un par de novelas inéditas, El parentesco y El ojo del cielo, así como un texto muy particular, Epístolas demenciales, en el que rescribe de manera muy elocuente una serie de cartas que recibió a lo largo de su vida”.

Las cartas se reunieron como un texto literario, explicó Gaitán. “Al ser rescritas, terminan por ser un claro testimonio de su personalidad, vista a través de los ojos de otras personas, así como un testimonio de toda una época, pues hay cartas desde los años 50 hasta algunas de hace pocos años.

Ese texto es una especie de crisol del México del siglo XX, de su idiosincrasia, la entrada de la modernidad, de los golpes de la tecnología, del papel que ella jugaba para otras personas, como maestra, dramaturga, crítica teatral o investigadora , dijo Gaitán.

Es un documento muy entrañable , pues la maestra Hernández se carteó con muchos familiares y colegas. “La idea –agregó Gaitán– no es ventanear con quién se escribió, habrá alguien que haga ciertas referencias, pero no es el caso, pues como dice el título, son cartas demasiado demenciales, y lo que hace es maquillar un poco la realidad”.

Los últimos años de su vida ya no escribía teatro porque ya no se sentía con la fuerza creativa para hacerlo, así lo decía ella misma, pero sí tenía mucho material encajonado que aún no se ha publicado .

Recientemente, la Sociedad General de Escritores de México publicó “un nuevo grupo de diálogos de la saga La calle de la gran ocasión, y quizá alguna obra de teatro se encuentre por ahí”, concluyó Gaitán.