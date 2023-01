De la redacción

Periódico La Jornada

Sábado 14 de enero de 2023, p. 3

Morena y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados chocaron ayer por la sentencia de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador del partido guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, incurrieron en violencia política e institucional por calificar de traidores a la patria a los legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica.

Mier y el coordinador de los diputados federales emecistas, Jorge Álvarez Máynez, cruzaron señalamientos. El segundo acusó al primero de actuar de manera infantil, y este último le reviró pidiéndole comportarse como adulto.

Tras el fallo del TEPJF, el morenista reiteró que son traidores a la patria quienes sufragaron contra la citada reforma.