En la mañanera de ayer y a pregunta sobre la reconciliación de esta coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) –que anunció irá junta para los procesos electorales de estado de México y Coahuila en 2023 y federal en 2024–, el mandatario señaló: Está bien, están en su derecho, (pero) ya no es nota, como dirían ustedes, desde hace tiempo están agrupados .

Que no regrese el derroche, la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos, todos los privilegios que existían. Que paguen impuestos los de mero arriba, que no pagaban, que sigamos combatiendo el racismo, el clasismo, que la prensa no esté sometida al servicio de los grupos de intereses creados, que tengamos libertad de expresión, de manifestación, que haya una auténtica democracia, vamos a seguir luchando, pero desde luego, ellos se están agrupando.