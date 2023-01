Todo esto me llevó a pensar en los que sobrevivimos a la pandemia de covid-19, que fue una crisis muy dura. Un poco la metáfora que hago es en torno al miedo que existe en todos lados, se percibe en el ambiente y si el miedo a la muerte es un miedo natural, porque sabemos que todos vamos a morir en algún momento, y si no estamos en ese lugar nos toca continuar la vida y hay un proceso de reconstrucción.

Sobre el diseño de la pieza, en la que participan los bailarines Jennifer Rivera, Yaroslav Villafuerte, Edith Pérez, Norma Angélica Flores, Montserrat Payro y Diana Quiroz, González comparte que como parte de la exploración del movimiento se realizó un taller vinculado con la danza butoh, con otras formas de entender el movimiento y otros principios, aunque su propuesta es de danza contemporánea.

La finalidad fue entender los principios motores de ese baile, que no son necesariamente la musculatura o la arquitectura corporal que utiliza las técnicas en el ballet clásico o contemporáneo.

También recuperé algunas danzas tradicionales mexicanas con sentido ritualístico, cuyo principio no tiene que ver propiamente con la técnica. Es un movimiento que nace desde un lugar no muscular, no tan articular, incluso desde los órganos.

La edad de los bailarines que estrenarán Tsunami oscila entre 40 y 50 años, ya que González quizo explorar el movimiento con intérpretes maduros, porque tienen una conciencia diferente, una energía distinta sobre el manejo de las emociones , concluyó el coreógrafo.

Con la dirección artística de Raúl Tamez y música de Alonso J. Burgos, Tsunami se presenta del 19 al 22 de enero en el teatro Varsovia (Varsovia 9, colonia Juárez).