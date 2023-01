Emir Olivares, Alonso Urrutia y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Martes 10 de enero de 2023, p. 5

Los dos amigos volvieron a encontrarse. En esta ocasión, el escenario fue el histórico Palacio Nacional. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph R. Biden Jr. sellaron los lazos que unen a las dos naciones y delinearon una agenda conjunta donde cada uno puso sobre la mesa sus prioridades como parte de la cooperación bilateral.

Preámbulo de la décima Cumbre de Líderes de América del Norte, comenzó con la recepción que el anfitrión dio a su invitado en el Patio de Honor del recinto. Un encuentro –al que este martes se sumará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau– que se da justo en el marco del bicentenario de las relaciones mutuas que tuvo un gesto deferente de Biden, pues es la primera visita del estadunidense a una nación de América Latina.

De entrada estuvieron acompañados por sus esposas, Beatriz Gutiérrez y Jill Biden. El reloj casi marcaba las 4:30 de la tarde y el programa se cumplía a cabalidad (bienvenida, foto oficial e himnos nacionales), cuando de forma inesperada para este tipo de ceremonias oficiales, la oradora anunció que las compañeras de los mandatarios darían un mensaje. Libertad, educación, combate a la pobreza y al racismo, familia, amor y respeto patentizaron en una visión conjunta.

Ellas se retiraron a cumplir con una agenda propia. Ellos se encaminaron a un recorrido por el histórico inmueble y un largo intercambio privado en el Salón Hispanoamericano, que se tradujo en un retraso de casi 45 minutos para el inicio de la reunión bilateral México-Estados Unidos. Desajuste en la agenda que permitió a las comitivas de ambos gobiernos extensas charlas de pasillo que sirvieron para poner al día a los estadunidenses, particularmente a John Kerry, sobre la nutrida historia nacional con remembranzas que llegaron hasta Teotihuacan.

El inicio de la bilateral cumplió con los protocolos. López Obrador y Biden se ubicaron en los sitios que se les habían reservado, justo al centro una extensa mesa, frente a frente, colocada en el imponente Salón Embajadores. Bienvenido a su casa, presidente Biden. Usted es nuestro amigo y el pueblo estadunidense lo es también. Somos pueblos vecinos y pueblos hermanos , expresó el mandatario mexicano.

Biden devolvió los elogios en el mismo tono: Well mister president, friend. Es un placer acompañarlo de nuevo en esta décima Cumbre de Líderes de América del Norte en la Ciudad de México. El mes pasado celebramos 200 años de relaciones bilaterales con México y, mirando la vista atrás y mirando nuestra historia compartida, queda claro que, si estamos más seguros, trabajaremos mejor juntos. México es un socio de verdad y cuando trabajamos en conjunto con valores comunes y respeto mutuo no hay nada que no podamos hacer .

Escuchó sereno –con la ayuda del traductor instantáneo– la visión de López Obrador para la integración de toda América y alcanzar el sueño del libertador Simón Bolívar, de unidad a todo el hemisferio. “Somos muchos los que no hemos dejado de soñar en una integración justa y fraterna entre todos los pueblos y países de nuestro continente (…) que juntos vayamos en busca de la bella utopía de la libertad, la igualdad y la verdadera democracia”.