▲ Tom Cruise no asistió a la gala de los National Board of Review Awards, celebrados ayer en Nueva York, en la que Top Gun recibió el galardón a mejor película del año. Foto vía Afp

Spielberg, quien conquistó el premio a mejor dirección por su película semiautobiográfica The Fabelmans (Los Fabelman) fue anunciado por la actriz de ascendencia puertorriqueña y protagonista de su West side story (Amor sin barreras) Ariana DeBose. Gabriel LaBelle, quien interpreta la versión ficticia de un joven Spielberg en The Fabelmans y recibió el premio de actor revelación junto con Danielle Deadwyler de Till, describió la forma en la que una Spielberg puede cambiarte la vida .

Los elogios para Spielberg, de 76 años, fueron tan efusivos, que Colin Farrell, quien había subido a recibir el premio a mejor actor por su papel en The banshees of Inisherin, dijo que la experiencia de ver por primera vez ET (ET El extraterrestre) fue la más eufórica de su vida, y la colocó incluso por encima del nacimiento de sus dos hijos.

Nueva York., El premio a la película del año en los National Board of Review Awards del Consejo Nacional de Crítica de Cine fue para Top Gun: Maverick. The banshees of Inisherin (Almas en pena de Inisherin) de Martin McDonagh se llevó el mayor número de trofeos, pero la noche fue para el galardonado por mejor dirección, Steven Spielberg, quien recibió una serie de homenajes.

Cuando Spielberg subió al escenario, el público lo ovacionó de pie.

“Al momento de sentarme con Tony Kushner para explorar las posibilidades de una historia que se convirtió en The Fabelmans, me di cuenta de que por primera vez no podía resguardarme detrás de una nave madre, de un tiranosaurio o un enorme tiburón mecánico que nunca funcionó”.

Aunque Spielberg es un renombrado director de películas exitosas, The Fabelmans no ha tenido un buen desempeño en taquilla, recaudando sólo 15.1 millones a escala mundial, lo que le ha restado impulso para los Óscar. Mientras tanto, las esperanzas para Top Gun: Maverick y Everything everywhere all at once (Todo en todas partes al mismo tiempo), van en aumento.

La mejor actriz de reparto es Janelle Monáe por la secuela de la película de suspenso Glass Onion: A knives out mystery (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion). Fue presentada por el mismo Benoit Blanc, alias Daniel Craig. ¿Es en serio? , exclamó Monáe. ¿Lograron que viniera James Bond? .