ntusiasmadas con el neoliberalismo autorregulado y autoridades omisas o en combinación, en casi tres décadas las dos últimas empresas de la Plaza de Toros México descuidaron la lealtad del público y persistieron en una pobre oferta de espectáculo, facilitando el camino al antitaurinismo. Hoy, con la arbitraria prohibición de un juez con toga de compasivo y diversas violaciones al debido proceso, no se sabe si los beneficiados son los demandantes o los demandados.

Por razones de trabajo conozco bien a algunos magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado que revisa el caso de suspensión de actividades en la Plaza México, pero llama la atención la vehemencia y exhaustividad empleados para resolver este asunto en particular en contraste con el resto de los numerosos asuntos por revisar. Pareciera un boicot muy bien pensado luego de la gestión de la empresa , señala José Manuel Humberto Peña Montes, con una maestría en Derecho por la UNAM y amplia experiencia en juicios de amparo.

“Entre los vicios de procedimiento −añade el licenciado Peña Montes− está el que la demandante Justicia Justa, que dice tener diez años de fundada, no se ha legitimado como organización no gubernamental y, no obstante, consiguió que se diera entrada, después de diez años, a esa demanda de prohibición a la alcaldía Benito Juárez. Por ello el magistrado presidente Gaspar Paulín Carmona desestimó la procedencia de esa demanda.

“Una violación más al debido proceso −añade el especialista− es argumentar el supuesto sufrimiento provocado al toro, como si juez y magistrados fueran científicos con protocolos y pruebas sustentadas y no juzgadores imparciales dispuestos a escuchar a las partes involucradas y no sólo a una, por no hablar de la sandez de que la actividad taurina vulnera el medio ambiente sano, omitiendo otras mil formas que efectivamente lo vulneran, y el ecológico proceso de crianza del toro de lidia en su hábitat. Tal demanda se apoya pues en la sinrazón y el vacío, en gustos personales y no en principios jurídicos.