Carlos Priego

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 8 de enero de 2023, p. 6

Desde hace meses el nombre de Dahlia de la Cerda, una filósofa y escritora además de activista mexicana –conocida por su trabajo en la organización feminista Morras Help Morras–, está sobre mi mesa de trabajo por dos razones. La primera, por formar parte del grupo de escritoras antologadas en Tsunami 2 (Sexto Piso, 2020), y la segunda, por ser la autora de Perras de reserva (Sexto Piso, 2022). En ambos ejemplares, el feminismo, las experiencias de mujeres que históricamente han sido invisibilizadas, las relaciones que tejen entre ellas y las violencias que las atraviesan son la columna vertebral y hacen obvio que son los temas que forman parte de las inquietudes de la escritora.

En Feminismo sin cuarto propio –el tercer ensayo de la antología mencionada– aquellas preocupaciones se resuelven en forma de ensayo, si teorizamos desde los privilegios de clase y raza, proponemos agendas que reproducen sistemas de opresión como el racismo y el clasismo , sentencia Dahlia. En los cuentos que componen Perras de reserva, la forma discursiva es otra muy distinta, pero ambos libros están escritos en clave generacional, donde una sinceridad rabiosa –desposeída de cualquier corrección política– parece haberse instalado en la mente de la joven escritora Escribo para las que no tienen cuarto propio , señala.

Dahlia de la Cerda nació en Aguascalientes en 1985. Treinta y siete años cumplidos, y el lugar de procedencia de la autora es importante en un doble sentido. En primer lugar, porque la escritora tuvo que buscar afuera de su estado un espacio para ser difundida, para mí publicar en Aguascalientes era imposible. Solicité varias veces las becas del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda), me pidieron publicaciones, las mandé y me dijeron que fueron rechazadas por el comité editorial , cuenta; pero también, y sobre todo, porque su experiencia vital forma parte importante de los temas que imprime en su obra, es ahí desde donde puedo hablar. No puedo hablar de otros lugares. Soy una persona en la que habitan múltiples realidades, he decidido qué partes quiero visibilizar y qué partes no, qué quiero contar y qué dejar a un lado . La formación de la autora se ve cruzada por las ideologías que nacieron en las pasadas décadas y que presionan a los jóvenes. Estudié filosofía y por tanto la estructura de los argumentos es muy importante para mí , declara en Tsunami 2. Para su ficción, el recurso que utiliza suele ser la ironía, por ejemplo en Culo de paja (uno de los cuentos de Perras de reserva) se basa en una experiencia familiar para llegar a un lugar más general, me interesaba retratar los conflictos vecinales que suceden en algunas colonias marginales que resultan muy simpáticos, pero de los cuales emergen varios tipos de violencias que tenemos interiorizadas y, como digo, un tipo de sinceridad cáustica lanzada como puño directo al estómago. Pero el origen de esa ira, más o menos encubierta, podría sintetizarse de la siguiente manera: si teorizamos mal, proponemos agendas sesgadas que no representan las necesidades de todas las mujeres .

Contradicciones culturales