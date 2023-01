Así, prometía que no sería la (nueva) universidad una persona destinada a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se desorganice (Página 44), pero no se daba cuenta que a los pocos días estallaría una violenta revolución armada que expulsaría al presidente Díaz y transformaría al país.

a actual universidad mexicana tiene su origen el 22 de septiembre de 1910, en el umbral de un violento conflicto armado y a partir de una severa crítica de Justo Sierra a la universidad anterior, la Real y Pontificia, que había sido cerrada 40 años antes (1865) durante otro conflicto armado, la intervención francesa. Fustigaba el entonces ministro Sierra, de Instruccción y Bellas Artes, diciendo que la real y pontificia no había tenido ni una sola idea propia, ni realizado un solo acto trascendental a la vida del intelecto mexicano; no había hecho más que argüir y reargüir en presencia de arzobispos y virreyes durante 300 años. (Discurso del ministro, UNAM: 54).

Surge la guerrilla impulsada por estudiantes y maestros y luego se crea la CNTE (1979) y el Suntu (Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, c. 1980) como respuesta al autoritarismo gubernamental y de grupos selectos en las universidades. Desde el Estado, a su vez, se responde modificando la Constitución (fracción VII del tercero) para fortalecer –en nombre de lo académico– aún más a las dirigencias institucionales. Algunos ejemplos: en la Unison la Ley 4, en la UAM la supresión unilateral de decenas de cláusulas del pacto bilateral y una reforma a la Ley Orgánica, mediante un reglamento que refuerza como nunca el poder interno. Así, al rector general de la UAM, que por Ley Orgánica sólo tiene siete competencias le aumentan a 27; al rector de Unidad de cuatro a 21; al abogado general de uno a 19; al director general de división, de cero a 17 y de cero a 15, jefes de departamento. También hay aumentos para los nada paritarios órganos colegiados.

En el contrato colectivo se explica (Cl. 89) que no les corresponde a los académicos modificar planes de estudio. Es enseñar y no explorar pues se dan casos de programas de estudio que duran décadas sin modificarse. La creación además de una enorme diferenciación en los ingresos dentro de la institución empodera aún más a grupos de excelencia: crea estratos académicos y hasta regímenes laborales distintos y conflictivos de trabajadores pobres y empleados ricos, y el acceso a los espacios de poder se vuelve más restringido. Hacia afuera la universidad autónoma y pública ya no tiene el lugar preponderante en la matrícula, es un reino que ya no habla al país ni a las y los jóvenes, y hasta su naturaleza laboral puede ser discrecionalmente modificada Apartado A o B). Su vulnerabilidad se agrava porque la estructura dificulta que la dirigencia capte la verdadera dimensión del estrés institucional y hace difícil que la institución aprenda y cambie a partir de los conflictos, por traumáticos y aleccionadores que éstos puedan ser (UNAM:1999; UAM: 2019). No romper con el pasado positivista del porfiriato también significa retroceder y acercarse al reino y a la secta. Apagarse.

* UAM-Xochimilco