En 1947 organizó su primer quinteto y un año después, el conjunto Los Diablos del Mambo. De esta época son sus éxitos Maina Go! y La renta, a ritmo de mambo, que fue el furor de ese momento. Tito fue un gran exponente del mambo, al grado que en 1954 fue contratado para una gira que lo llevó a Hong Kong, Manila y Tokio para introducir este ritmo. Otro éxito suyo fue el chachachá Me lo dijo Adela. Para 1956 ya tenía una orquesta de 17 músicos y reconocimiento a nivel internacional.

Encuentro con Melón

El cantante sonero Luis Ángel Silva Melón ya conocía los discos de Tito; sin embargo, el contacto personal se dio durante una gira a Nueva York en 1964 con el grupo Lobo y Melón. Arturo Reyes Moreno Riquito (1942-2021), quien formó parte del famoso sexteto, recordó que después de instalarse en el hotel, sus compañeros se le adelantaron al Palladium, donde tocarían. Entonces, él caminó solo por la calle Broadway rumbo al afamado recinto dancístico. Sintió a alguien detrás de él, pero no hizo caso.

“Al llegar al Palladium me subí por las escaleras y la persona siguió atrás de mí. Me miró y preguntó si era mexicano. ‘Sí, señor’ –le respondí–. Lo reconocí: ‘Usted es Tito Rodríguez’. Me contestó: ‘Sí, chico, ¿tú quién eres?’ –Entonces le dije: ‘Toco con Lobo y Melón’, y que me agarra de los hombros y así subimos adonde estaban todos. ‘Mira el chavito’, dijeron.”

En ese viaje Tito invitó a Melón a su oficina y le pidió “‘tráete al muchachito ese’. Estuvieron platicando sus anécdotas y cosas de músicos, mientras yo oía. De repente, Melón me dijo: ‘Tú tocas la guitarra. Tócale una canción’. Y Tito agregó: ‘Canta, chiquito’, y me dio su guitarra. Le canté el bolero Mi versión, de la boricua Sylvia Rexach, que había aprendido en la bohemia”. Tito lo grabó un año después y lo incluyó en su álbum I’ll always love you.

Rodríguez llegó a hacerle una buena oferta de trabajo a Melón, pero éste no aceptó, pues Lobo y Melón estaba en la cúspide de su carrera.

En septiembre de 1971 se le diagnosticó leucemia; buscó tratamiento en Londres y Nueva York y falleció el 28 de febrero de 1973 en un hospital de La gran manzana.