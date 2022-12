Afp

Periódico La Jornada

Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 8

Tokio. El cine japonés, mal financiado y ensimismado , ya no consigue atraer nuevos talentos, lamenta el aclamado director Hirokazu Kore-eda, quien colabora con jóvenes realizadores en una serie próxima para Netflix.

El cineasta, de 60 años, ganador de la Palma de Oro de Cannes en 2018 con Un asunto de familia, considera que las actitudes complacientes y las duras condiciones laborales en la industria de su país impiden que sus producciones alcancen el éxito internacional de las sudcoreanas.

Nuestro entorno creativo debe cambiar , declara Kore-eda en una entrevista con la Afp, en la que critica los bajos salarios, las jornadas maratonianas y las incertidumbres de los talentos debutantes.

A lo largo de mi carrera, me he podido concentrar en perfeccionar mi arte, pero al mirar a mi alrededor veo que los jóvenes ya no escogen trabajar en el cine o la televisión , asegura.

Para aportar su grano de arena, el artífice de Still walking (2008) y Nadie sabe (2004), entre otras cintas, decidió colaborar con tres jóvenes directores en una serie que debe difundirse en enero por Netflix.

Soy más bien yo quien ha querido robarles cosas , asegura y alaba la calidad de sus colegas principiantes, así como el conocimiento del material, mucho mejor que el suyo.

La producción Makanai: la cocinera de las maiko, de nueve episodios adaptada de un manga, se desarrolla en Kioto en la comunidad de las aprendices de geishas.

La animación japonesa goza de aprecio en el mundo entero, pero las películas y series de acción real del archipiélago no consiguen la atención de producciones coreanas como El juego del calamar o Parásitos, ésta, ganadora del Óscar a mejor película.

Desventaja frente a Sudcorea

El gobierno sudcoreano no reparó en gastos para respaldar a su industria audiovisual, lo que ha llevado a grandes éxitos en los últimos 20 años.