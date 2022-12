Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 29 de diciembre de 2022, p. 3

Los responsables del robo de documentos del Archivo General de la Nación (AGN) podrían ser empleados y personal directivo de la institución, afirma Marco Palafox, director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos, quien cuenta que también se está trabajando en la identificación de una compleja red de traficantes de bienes culturales .

En entrevista con La Jornada, el funcionario detalla que los casos de recuperación de patrimonio documental en los que ahora trabaja el AGN se dirigen a dar con la persona que estuvo o está sustrayendo los documentos de los depósitos .

Palafox menciona que la estrategia del archivo es generar precedentes para el reclamo de documentos con valor histórico para México, la cual ya cuenta con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) e instituciones como la Universidad Harvard y el Archivo Nacional de Washington. Esto detonará masivas querellas por la recuperación de bienes del patrimonio documental de la nación.

Añade que si bien no se tienen cifras exactas de posibles causas, podrían presentarse cientos de denuncias tras el establecimiento de precedentes judiciales.

Relata que han revisado las plataformas de comercio en línea más famosas, como Mercado Libre, eBay y Facebook Market, y hemos visto muchos documentos que pueden considerarse patrimonio documental de la nación .