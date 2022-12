Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de diciembre de 2022, p. 15

México respeta la decisión de España de otorgar la residencia a los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, afirmó ayer el canciller Marcelo Ebrard.

Y es que Calderón prepara su desembarco en Madrid, donde vivirá al menos los próximos seis meses, para lo que ya tiene visa especial de dos años. Con el fin de conseguir los papeles solicitó la intervención y ayuda del ex presidente español José María Aznar, que le abrió las puertas como académico de su fundación Instituto Atlántico de Gobierno (IAG). Calderón se suma a los otros dos ex mandatarios que también tienen su residencia en España, los priístas Peña Nieto y Salinas de Gortari.

Interrogado luego de participar en una reunión de la Comisión Binacional México-España, Ebrard dijo que el visado otorgado por España a los ex mandatarios no los exculpa ni los sustrae a la acción de la justicia y señaló que si México tuviera motivos para presentar una queja, inmediatamente procederíamos , pero acotó que no es el caso hoy .