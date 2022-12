“Mi canción favorita es Voces, que tuvo la colaboración de G40. Hago un contraste entre la salud mental y las decepciones amorosas, pero con un sonido de fiesta, en Ay no bai, también producida por Miguel Argüello. Esa canción refiere a una frase que utilizo siempre en mi vida diaria”, expresó Xavi.

Xavi Jordan lanzó su primer Ep llamado Mi vida, Vol. 1, resumen de su trabajo en 2022, en el que también quiere expresar el sentimiento del tema Reír para no llorar, incluido en ese disco; además, tiene la intención de dar a conocer al mundo su sonido como artista emergente.

Reír para no llorar

Ese tema fue lanzado en junio pasado y ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube. Surgió a raíz de un momento complicado que tuve en una relación del pasado, este suceso me inspiró a escribir el tema. Gracias a la oportunidad de trabajar con el productor colombiano Miguel Argüello, pude cumplir mi sueño de grabar ese sencillo , compartió a este medio.

▲ La cantautora ecuatoriana promueve Mi vida, Vol 1. Foto cortesía de la artista

“Cuando hago mi música me inspiro mucho en diyéis como Black Coffee, Peggy Gou y Tom & Collins, por eso considero que es diferente, una mezcla de música electrónica con urbana. Mi intención es que conozcan mi trabajo en todo el mundo, aprovechar las oportunidades que se me presenten. El cielo es el límite, así que no podría decirles hasta donde tengo planeado llegar”, aseguró.

La intérprete, originaria de Guayaquil, sueña con estar en un festival electrónico pero como cantante. Realizó otros lanzamientos este año como Desenfoco, producida por el artista chileno Distobal; 10:10, con la participación de la influencer Fernanda Valentina Villalobos Cortés, Iamferv.

Después de esos temas, Jordan sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de la canción llamada Lucy, cuyo video proyectó a la también compositora en las grandes pantallas de Time Square. El tema superó el millón de reproducciones en YouTube.

El nuevo disco de Xavi Jordan Mi vida, Vol. 1, ya se encuentra en las plataformas digitales de música. Más información en la cuenta de Instagram @xavijordn.