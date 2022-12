Cuando llegué aquí, al Valle de Joux, hace 30 años, había una temperatura media anual de cinco a seis grados. Ahora está muy por encima de eso. He tenido inviernos de -27 grados en el día, y hace tres o cuatro inviernos que lo más frío que llega a hacer son -13 a -17 grados , cuenta Villard.

François Villard, guarda forestal suizo en el monte de Jura, teme que la joven y diminuta pícea de menos de un dedo de altura, que acaricia suavemente, no pueda resistir el cambio climático.

Música del futuro

Magnin, dedicado al comercio de madera desde su infancia, está preocupado: No sé de dónde se abastecerán los fabricantes de instrumentos musicales de aquí a 10 o 20 años. Si no se consigue más madera, no habrá más instrumento .

La sequedad debilita a los píceas, lo que atrae al escarabajo descortezador, una plaga forestal.

Y las condiciones meteorológicas extremas impactan el crecimiento de los árboles, al alterar la regularidad de los anillos.

Si sigue así, el estrés que sufrirán estos árboles serán cada vez más fuerte y no es seguro que sobrevivan , teme Villard.

El guardabosques insiste en la necesidad de sobrevivencia de las píceas, reflejado en los periodos de fructificación, especialmente entre los árboles jóvenes.

Fructifican para reproducirse y así continuar existiendo , explica.

Ante el temor de que las píceas escaseen, Philippe Ramel, laudero del lago Leman que fabrica entre dos y cuatro guitarras por año con madera de Swiss Resonance Wood, pide no utilizar la madera de forma excesiva. Hay fábricas que producen mil guitarras por mes, ¿tiene sentido , pregunta.

Pero no todo son malas noticias. Mantener más árboles de hoja ancha en ciertos lugares ayuda a mantener cierta humedad en el suelo. Otros señalan que hay un alto volumen de madera en pie en el bosque.

En las estaciones que están al abrigo de los extremos climáticos, sobre todo en el norte, habrá píceas por mucho tiempo. Hoy día hay millones de árboles en las montañas y que, con la altura, puede beneficiarse de un ligero aumento de la temperatura si las precipitaciones no bajan demasiado , aseguró Philippe Domont, ingeniero forestal.