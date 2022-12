C

arlos Fuentes en su espléndida novela La silla del águila nos presenta un interesante panorama de la política mexicana desde sus sótanos. Vuelvo a ocuparme de sus puntos de vista con relación a los momentos que estamos viviendo.

Carlos Fuentes señala: México ha estado afanoso por conquistar la racionalidad europea, toda una cultura en busca de esa racionalidad. Fuimos primero seguidores de la Ilustración francesa, luego positivistas y posteriormente seguidores de las filosofías pragmáticas norteamericanas. Buscamos una filosofía que apoye el afán de racionalidad de un país que sabe que tiene un trasfondo mítico, irracional, inexplicable, lo que es un gran atractivo, aunque para muchos sea un gran lastre .

No podemos ser un país moderno porque arrastramos una carga mitológica desde el origen de los siglos. México tiene una cultura con 3 mil años de existencia y no nació del racionalismo, no nació de un tiempo lineal, como gustaría a los racionalistas mexicanos, nació de un tiempo circular que se muerde la cola como la serpiente emplumada. Un tiempo que trasciende en espirales.

Concluye nuestro escritor que México no puede ser reducido a la racionalidad .

Su alusión al tiempo no lineal me remite al pensamiento de Sigmund Freud y los postulados de la filosofía deconstructiva de Jacques Derrida así como la de Heidegger y Nietzsche.

El tiempo en su posible articulación con el espacio y el ser ha motivado profundas disertaciones en las ciencias y las humanidades.

¿Por qué privilegiamos un acto sucedido hace 2 mil años para cifrar el devenir de nuestra historia? ¿Por qué soslayamos lo ocurrido previamente si contamos con datos científicos que comprueban la existencia del hombre sobre la Tierra hace muchos cientos de años? ¿Qué pasa con ese fragmento de tiempo perdido?