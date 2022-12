Esto es un asunto muy serio, esto de Bad Bunny. Él es una gente solidaria, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico, y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude; algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que sí me produjo sentimientos , expresó.

El jefe del Ejecutivo consideró que el rembolso y el pago del excedente es insuficiente, por lo que solicitó al cantante atender su llamado.

“Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él; nosotros nos encargamos del escenario, de las luces. Claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió en el estadio Azteca volando en una palmera. Eso no se puede acá, pero una tirolesa, esa sí la podemos poner.

“Sería muy bueno y que entraran al Zócalo todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo, y así se reivindica. No es culpa de él, sino de los que vendieron los boletos, pero podría hacer un tiempo y contribuir. Lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es sensible. Tiene muchos seguidores; es un fenómeno mundial, pero tiene también una dimensión social, ha estado ahí haciendo labor junto a Ricky Martin y a René (Residente) de Calle 13. Entonces, ojalá.”