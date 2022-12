“Desde que empecé a jugar en este equipo, cada vez estamos mejor. No somos la selección de la Copa América, ni de la Finalissima. Estamos un paso por arriba”, declaró al diario argentino Clarín.

“Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizás con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Leo”, mencionó en entrevista con la AFP.

Además, indicó que la percepción que se tiene del ex astro del Barcelona no cambiaría si no gana este domingo la final ante Francia.

“Eso no habría que plantearlo nunca, Messi no será más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Él estará en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos 70 años fueron los mejores del mundo: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona y Messi.

Ojalá gane el Mundial, es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de 20 , aseveró.

En tanto, pese a tener los bolsillos flacos por una inflación que no da tregua, los argentinos alimentan la ilusión de cara a la final de Qatar.

Primero que gane Argentina, después seguimos trabajando con la inflación , lanzó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. El comentario le costó críticas, pero la realidad es que el desempeño de la Albiceleste logra poner entre paréntesis la dura situación económica.

Prueba de ello es que Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos extra desde Buenos Aires a Doha para asistir al duelo decisivo del certamen, y los pasajes se agotaron.