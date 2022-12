No debe ignorarse que el Mundial, y por tanto el balompié, también corrió una cortina y dejó ver una realidad que el poder no quie-re mostrar. Detrás del discurso que pregona la igualdad de las naciones y la pureza ética del deporte, hemos visto la corrupción, la explotación y el racismo.

En las horas previas a la segunda semifinal, Francia desplegó un operativo de 10 mil efectivos de la policía y la Gendarmería. Cinco mil de esos guardias estaban concentrados en París. En ese país hay más de un millón de migrantes de origen marroquí. Bélgica, sobre todo en Bruselas, hizo otro tanto.

Ese despliegue no sería igual si la semifinal no fuera ante Marruecos sino contra otro país europeo , sostiene Roitman; lo que queda al descubierto es la mirada colonial, el poderoso que desprecia al otro, no importa si nació en Francia pues no deja de ser el otro, y que desde la mirada hegemónica no deja de representar una amenaza. Es la vigencia del neoconservadurismo que teme a la migración, pero la explota, la racializa y la segrega .

Si Francia hubiera perdido habría sido algo parecido a una humillación, porque el poderoso minimiza al dominado, aun cuando la mayoría de los jugadores de Marruecos lo hacen en las ligas de Europa y catorce de ellos nacieron en ese continente.

Para Francia era como el choque de la Civilización contra la Barbarie y una derrota hubiera suvbertido su sistema de valores , plantea.

Todo esto puede verse, si se quiere, en un solo partido. En el discurso dominante de organizaciones, medios de comunicación y clu-bes se insiste que deporte y política no se mezclan, pero eso lo dice el poder, precisa Roitman.