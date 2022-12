Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 15 de diciembre de 2022, p. a10

Por su acompañamiento a las causas sociales y su labor de mostrar el arte y el deporte como herramientas para prevenir la violencia, el colectivo Marabunta recibió el pasado martes el reconocimiento Travesía Escénica y Cultural, que por cuarta ocasión entrega la compañía de danza Barro Rojo Arte Escénico.

En la ceremonia, que se realizó en el Centro Cultural Seminario 12, Miguel Barrera, director de Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., expresó: “Este reconocimiento nos da la certeza de que no nos hemos equivocado tanto en el camino, de que el uso de todas estas expresiones y posibilidades para acompañar las causas, al menos en Marabunta, nos permite no perder la capacidad de sentir y eso para nosotros es lo más maravilloso, porque el día que dejemos de sentir, no nos va a interesar estar cerca de las personas que sufren o que necesitan ayuda.

Aquí decimos que para poner el cuerpo hay que poner el corazón por delante, porque si no lo pones, el cuerpo sólo se cansa, se rinde, se decepciona y ya no lo hace, entonces hay que poner el corazón por delante y eso es lo que hacemos.

Barrera también comentó que el colectivo Marabunta se siente hermanado con la compañía Barro Rojo, que dirige Laura Rocha. Me siento muy cercano a muchos que están aquí porque nos conocemos en el barrio. Hace años estamos aquí afuera tratando de hacer algo con la cultura y el arte .

La periodista Gloria Muñoz Ramírez, quien también participó en la ceremonia, recordó cómo conoció al colectivo Marabunta y el trabajo fundamental que realizan en la colonia Gabriel Hernández, en la alcaldía Gustavo A. Madero.