Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de diciembre de 2022, p. a12

La novena edición del Festival Trópico se realizó el fin de semana pasado en las playas de Acapulco. En esta ocasión combinó el talento nacional con el internacional, con grupos como Petite Amie, Os Mutantes, Son Rompe Pera, La Femme, The Whitest Boy Alive, Röyksopp y Paraiso Beat.

El Son Rompe Pera abrió las actividades del escenario en la playa el segundo día de conciertos. Desde la prueba de sonido, los curiosos se acercaban para saber qué grupo iba a tocar. Todo se aclaró cuando la banda de Naucalpan colgó una lona con su nombre en un barandal que dividía el escenario y montó la marimba.

Esa zona se pobló rápidamente; un espontáneo colgó su playera con la leyenda: cumbia is the new punk , encima de la lona del grupo. En la arena y con una temperatura de 30 grados el público disfrutó el sonido de la marimba combinado con guitarra eléctrica y mucha actitud de fiesta.

La agrupación inició con la canción Cumbia buena, siguió su éxito, lanzado en marzo, La cumbia algarrobera, que nació como un homenaje para el padre de los hermanos Gama (Kacho, Mongo y Kilos).

La sorpresa fue la colaboración de Enrique Álvarez, llamado El Gober, y Alejandro Guerrero, conocido como Álex de la Guerrero, integrantes del grupo Belafonte Sensacional, quienes interpretaron Oh Shit, Oh Fuck!, junto al Son Rompe Pera.

El mar se fue comiendo al Sol mientras la banda tocaba Reina de cumbia, en honor a El rebelde del acordeón, Celso Piña (1953, 2019). La participación del Son Rompe Pera concluyó con su tema clásico El pájaro zinzontle.