Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de diciembre de 2022, p. a11

Con el aval de un historial sonoro elaborado con base en sus bajeos precisos y macizos durante 20 años en la banda de metal progresivo Ágora, Daniel Villarreal emprende la tarea de dar a conocer su trabajo solista, con el bajo eléctrico como instrumento, y ejecuta ocho temas en su álbum Laguna, el cual abre con el que da nombre al disco: Laguna; le siguen Los chapulines, Fábula de una zarigüeya, Absinth, Cafetal, Solaz, Tetzcotzinco e Historia de un diablo.

Los títulos de las piezas denotan la dirección temática elegida por Villarreal quien señala: “cada título es reflejo de vivencias mías a lo largo de muchísimos años. El título Laguna, es efectivamente una laguna que existe en Tecocomulco, municipio de Tepeapulco, Hidalgo, donde pasé gran parte de mi niñez y donde regreso habitualmente; entonces ese espejo de agua tan grande, tan lleno de vida me arropó mucho como músico y como artista y, obvio, quise regresarle algo de esa influencia, de esa inspiración que me dio, titulando con su nombre este disco; y hay otro título: Cafetal, de los cafetales de Coatepec, Veracruz. Si uno anda por México con oídos y ojos abiertos, el país nos da mucho de donde inspirarnos para generar y producir arte; también hay un tema sobre la bebida absenta con la cual se hacían las famosas hadas verdes, coctel que tuvo mucha presencia en la sociedad artística del siglo XVIII en Europa; hay otro título que lo compuse haciendo semejanza a las suites de chelo de Bach, una composición un tanto con melodías barrocas; está también Tetzcotzinco, pieza que le compongo a un jardín botánico que alberga los vestigios del rey poeta Nezahualcóyotl, aquí en Texcoco; pero hay composiciones de diferentes naturalezas, pero son ocho temas con influencia del violoncelo, instrumento que fue de las principales causas o influencias por las cuales me aventuré a componer música, interpretadas con bajo eléctrico. Pero sí tengo mucho influjo del chelo. Andan por ahí Pablo Casals, Rostropóvich, el maestro Prieto. Lo que me hace llevar mi instrumento a ese rigor académico y que no se quede en estudio de fin de semana”.