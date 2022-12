▲ La ex peleadora asegura que no busca fama ni riqueza , que sigue amando el boxeo, pero ya no da golpes al aire . Foto Guillermo Sologuren

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de diciembre de 2022, p. 5

Laura Serrano derribó varias puertas para que las mujeres pudieran dedicarse al boxeo en México. Durante los años 90 y parte de la siguiente década, emprendió una lucha encarnizada contra los prejuicios, el machismo más feroz y contra reglamentos absurdos que les impedían pelear de manera profesional. Esa joven universitaria e incansable hoy tiene 55 años y toca otras puertas, no metafóricas como las de antes, sino reales, vive en Estados Unidos con su fami-lia y peregrina de casa en casa pa-ra transmitir las palabras de la Biblia cristiana. El boxeo hace 10 años quedó atrás y ahora es una activa testigo de Jehová.

A finales de noviembre pasado, le anunciaron que fue elegida para ingresar en 2023 al Salón Internacional de la Fama de Canastota, Nueva York, el parnaso de las leyendas del boxeo. Es la primera mujer mexicana, también en América Latina, que obtiene ese reconocimiento. Apenas en 2020 fueron admitidas las peleadoras en ese recinto, a pesar de las décadas que llevan peleando no sólo ante las rivales, sino contra una industria que se resistía a que participaran.

Irónica palmadita

Es un poco irónico, porque no deja de ser una palmadita de los mismos señores que no nos dejaban boxear profesionalmente , cuenta desde Las Vegas, donde vive; como si por fin nos dieran el derecho de existir en la historia del boxeo. Creo que después de tanto ruido y problemas que les dimos, no les quedó más remedio y reconocer que las mujeres tenemos el mismo derecho .

En 2020 recibieron por primera vez a mujeres en ese Salón Internacional de la Fama y la estadunidense Christy Martin fue una de las elegidas. Ese reconocimiento ya involucraba a Laura, pues fueron rivales en 1994 en un polémico combate que terminó en empate.

Ese episodio sería para Laura un dato más en la hoja de vida, de no ser porque fue su debut profesional en un escenario inimaginable, el MGM de Las Vegas, como parte del programa estelar de Julio César Chávez contra Frankie Randall.

Martin llegó a esa noche con 22 peleas ganadas y sólo una derrota. Serrano era una joven abogada que había luchado contra organismos de boxeo, autoridades y entrenadores para poder debutar como profesional y sólo había teni-do dos combates como amateur. Era evidente que –recuerda Laura–, la novata mexicana era lo que se conoce en ese ambiente como carne de cañón .

Nunca me dejé vencer por el miedo o los obstáculos. Ni cuando peleé con una experimentada Christy Martin en mi primera pelea profesional ni cuando enfrenté a autoridades para exigir mis derechos. Todo eso fue parte de mi formación para a ser quien ahora soy. Digamos que una cristiana muy bien entrenada , reflexiona. Aquel bautismo de fuego resume lo que fue toda su carrera en el encordado.

Por sus principios religiosos, Laura lucha contra el culto a la personalidad y considera que la soberbia es un riesgo muy tentador para cualquiera. Pero al mirar su vida por el retrovisor admite que el reconocimiento que recibe es por todo un camino en el que pensa-ba no sólo en ella, sino también en las mujeres a quienes se les nega-ba el derecho a participar en un deporte que era un reducto exclusivo del machismo.