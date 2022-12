Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 10 de diciembre de 2022, p. 20

Moscú. Una corte del distrito Meshansky de la capital rusa condenó ayer a 8 años y medio de reclusión al político opositor Ilia Yashin por difundir noticias falsas sobre la guerra en Ucrania, en el que hasta ahora es el más severo castigo desde que se impuso la censura militar en Rusia.

El inculpado difundió a sabiendas información falsa sobre las fuerzas armadas presentada como veraz , dictaminó la juez Oksana Goriunova.

Yashin cometió el delito formal de poner en entredicho en Internet la versión rusa de una matanza de civiles ocurrida en la localidad ucrania de Bucha, que el ejército ruso atribuyó a un montaje para desacreditarlo. Pero el opositor no hizo ninguna afirmación categórica y se limitó a exponer lo que dijeron las autoridades de Ucrania por medio de la prensa extranjera.

Lo que el Kremlin –en este caso entendido como la poderosa Oficina de la Presidencia que mueve los hilos del quehacer político interno en este país–, no perdonó a Yashin es el desafío de quedarse en Rusia, pese a las numerosas advertencias de que se fuera al exilio para no ser una piedra en el zapato, una voz crítica que molestaba a la élite gobernante.

Sin embargo, Yashin optó por desoír esas recomendaciones en forma de ultimato al considerar que no incurrió en ninguna violación de la ley y sólo reprodujo otra interpretación de lo que sucedió en Bucha. El ex diputado municipal, quien llegó a encabezar un céntrico distrito moscovita, aprovechó la última palabra que le concedió la togada para dirigir al presidente Vladimir Putin un mensaje: “Al ver las consecuencias de esta monstruosa guerra, usted seguramente ya entiende el grave error que cometió el 24 de febrero. Nadie recibió con flores a nuestro ejército. Nos llaman verdugos y ocupantes. Se asocian con su nombre las palabras ‘muerte’ y ‘destrucción’. Usted está causando un dolor terrible al pueblo ucranio que, con toda seguridad, nunca le perdonará. Y usted desató la guerra no sólo contra los ucranios, sino contra su propio pueblo”.