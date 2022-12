Merry MacMasters

Más allá de un baile o género musical, el mambo de Dámaso Pérez Prado (1916-1989) forma parte de la identidad latinoamericana, expresa Luis Figueroa, artista visual, diyéi e integrante de Sonido Apokalitzin, proyecto de arte sonoro que rendirá homenaje al pianista matancero nacionalizado mexicano, mañana a las 17 horas, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, con motivo de su aniversario natal 106.

El programa consistirá en una selección de imágenes tomadas de las películas en que participó el llamado Rey del Mambo, vinilizadas en vivo por DJ Luxxx (Figueroa) y DJ Breeskin (el artista visual Vicente Razo, integrante de Sonido Apokalitzin, junto con Carlos Jaques, responsable de diseño y redes). Se emplearán, además, materiales provenientes de programas de televisión y entrevistas con la finalidad de recrear el mundo de don Dámaso. Las imágenes están editadas a manera de un collage cinematográfico que será musicalizado como en el cine silente.

“Vamos a presentar lo másgroovy, lo más cool, de Pérez Prado”, asegura Figueroa. Es decir, todo lo que hizo en los años setenta del siglo pasado tenía un grado de evolución muy grande. Era una fusión ya con el rock, el piano eléctrico y la batería que en décadas anteriores no lo tenía tan marcado. En los años sesenta, por ejemplo, su música todavía estaba demasiado influenciada por la sicodelia, ya que lo mezcló con el a go gó, el boogaloo y la música de los Beatles. Vamos a ofrecer sonidos raros . También se presentarán los mambos clásicos del compositor. No faltará el baile.

Al principio del espectáculo se proyectará un testimonio videoclip en el que el ambientalista y periodista Iván Restrepo habla de su amistad con el autor de números tan conocidos como el Mambo No. 5, Patricia, Mambo del Politécnico, Lupita, Qué rico el mambo y Caballo negro.