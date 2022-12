Ap

Periódico La Jornada

Sábado 10 de diciembre de 2022, p. a10

Aceptémoslo, Pinocchio (Pinocho) siempre ha tenido una moraleja rara para niños.

Claro que mentir está mal, pero ese no es único mensaje que transmite esta historia. Incluso en la versión clásica de Disney de 1940 –que es más ligera y apta para niños que el cuento de Carlo Collodi de 1883– expresa que, si no eres lo suficientemente bueno , no mereces ser humano.

Un niño que no es bueno debe estar hecho de madera , amonesta el Hada Azul a Pinocho en esa película. ¿En serio? ¿Entonces qué pasó con la idea de que errar es de humanos? Sin mencionar las segundas oportunidades, o las curvas de aprendizaje. Y qué significa ser bueno de todas maneras. ¿No han escuchado del valor del relativismo?

Pero ahora toca el turno a Guillermo del Toro, con su impresionante talento, para sacudir las cosas. Definitivamente este no es el Pinocho de Disney –ni el clásico de 1940 o la versión moderna estrenada hace unos meses. ¿Cómo se sentiría tu hijo viendo saludos fascistas (o para el caso tú tratando de explicarlos)?, ¿quién es ese tipo llamado Mussolini?, ¿hay bombas cayendo del cielo?, ¿hay un padre que le entrega un arma a su hijo y le dice dispárale a la marioneta ?

Del Toro, cuya versión de Pinocho es tan diferente que la película se titula en realidad Guillermo del Toro’s Pinocchio (Pinocho de Guillermo del Toro), tiene el comando visual que uno esperaría, al hacer equipo con Mark Gustafson en su precioso proyecto de animación cuadro por cuadro con un elenco estelar de voces que incluye en inglés a tres galardonados con el Óscar: Christoph Waltz, Cate Blanchett y Tilda Swinton. En múltiples momentos la película se ve impresionantemente hermosa, por sus colores y texturas. Y te hace desear montarte en un avión para encontrar el pueblito italiano donde vive Geppetto, con callejones empedrados rodeado de montañas nevadas que se dejan ver en medio de la bruma.

Pinocho, también, se ve mucho más interesante que el títere de ojos azules y pajarita al que estamos acostumbrados. Es una obra maestra desgarbada de pino con vetas, rizos de madera y algo desgarradoramente adorable. Quizá es porque comete un error tras otro y errar es... bueno no importa.