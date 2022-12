El gigante de 1.97 metros descontó con un cabezazo picado a los 83 minutos y, en el tiempo adicional, recibió la pelota en el área chica tras un tiro libre por debajo de la barrera y de media vuelta marcó el 2-2.

Cuando llegó el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA no puede poner un árbitro que no está a la altura para un partido de tal trascendencia , espetó Messi, quien celebró el 2-0 con las manos al oído, emulando al personaje de televisión Topo Gigio, en dirección al técnico Louis van Gaal.

“Sufrimos demasiado injustamente. Quizá no hicimos un gran partido, pero después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última ofensiva (la del empate) no era foul. Van Gaal se vende como gran estratega, pero nos metían pelotazos”.

El estratega holandés había afirmado que el capitán argentino no juega mucho contra el rival cuando no tiene la posesión de la pelota .

Por la Albiceleste marcaron desde los 11 pasos Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, luego de la falla de Enzo Fernández. Del lado europeo sólo acertaron Teun Koopmeiners, Wout Weghorst y Luuk de Jong.

Con información de Ap