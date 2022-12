Gustavo Castillo García

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. 6

Chihuahua, Chih., La carpeta de investigación con que se imputó penalmente el delito de tortura a Francisco González Arredondo, encargado de integrar los expedientes X durante el gobierno del panista Javier Corral Jurado es robusta, clara y precisa; en ella se vierten todos los elementos de tiempo, modo y lugar , afirmó el titular de la Fiscalía General de Justicia del estado, Roberto Javier Fierro Duarte.

En entrevista con La Jornada, el funcionario se refirió a las evidencias que acreditan actos de tortura perpetrados entre 2017 y 2021 en lo que fue la Casa de Gobierno del estado en la época de Corral, y que la sociedad chihuahuense denominó casa del terror.

Tajante, Fierro señala que siguen su curso las carpetas de investigación de ese periodo, que se conocen como expedientes X. Ratificó que la fiscalía sostendrá las acusaciones contra quienes haya pruebas de que incurrieron en delitos.

–Algunos señalan que lo sucedido con la detención de Francisco González podría llevar a la liberación de César Duarte. ¿Tienen relación los expedientes X con una posible liberación del ex gobernador Duarte?

–De ninguna manera, y lo voy a decir categóricamente. Una situación es la referente a una serie de malos tratos y tratos inhumanos. Otra, las conductas antisociales que se tienen acreditadas a César Duarte en las carpetas de investigación. Son cosas totalmente diferentes.

“Daré un dato para que le quede claro a la ciudadanía: (en los expedientes X) hay alrededor de 246 testimonios en las diferentes carpetas. Y (contra Francisco González) se integró una investigación en la cual se le presentaron cargos porque se extralimitó en sus funciones. Es poner orden y que los chihuahuenses conozcan la verdad, y que esto no vuelva a pasar ni en Chihuahua ni en el país.”

–Se critica que Duarte esté sujeto a proceso por una sola carpeta y no se han judicializado otros cargos.

–Se extraditó por un solo delito. Definitivamente, nosotros debemos actuar y ejecutar como hicimos en su momento, como le formulamos los cargos en su oportunidad, por lo cual lo vincularon a proceso y lo dejaron en prisión preventiva necesaria en virtud de que venía de una extradición.

También hay que dejar muy claro que no favorecemos absolutamente a nadie. (En el caso de César Duarte) estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), con la cancillería y con el Departamento de Estado estadunidense, para que nos permita poder ejecutar las demás órdenes de aprehensión que tenemos en las 18 carpetas restantes. Sin embargo, no podemos hacer movimiento alguno, en el sentido de ejecutar el mandamiento de captura, derivado de este proceso que todavía no llega a su fin.

Violación de derechos

–¿Qué puede decir en torno a los expedientes X, las denuncias por violaciones a derechos humanos y la acusación contra Francisco González?