Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de diciembre de 2022, p. 32

Los procedimientos de anestesia raquimedular se realizan por miles todos los días, tienen un riesgo que se reduce si se cumplen cabalmente todos los pasos indicados en las guías clínicas, entre otros, el lavado correcto de manos, el uso de equipo de protección que incluye bata, cubrebocas y gorro; pero en Durango alguien hizo algo mal y eso permitió la contaminación , afirmó el infectólogo Alejandro Macías.

Resaltó que el medicamento bupivacaína, utilizado como anestésico en los pacientes en quienes se ha identificado la infección con el hongo Fusarium solani, se distribuyó desde el norte de México hasta Chile en América del Sur.

Eran más de un millón de ampolletas y el problema sólo se ha identificado en cuatro clínicas privadas de Durango. Ayer, la Academia Nacional de Medicina realizó una sesión extraordinaria con el tema de la meningitis asociada a anestesia raquimedular.

Macías destacó que la investigación clínica y judicial en aquella entidad está en curso y se estudian varias hipótesis, aunque por la información disponible y el conocimiento científico sobre los procedimientos de anestesia, parece que hubo malas prácticas por parte de los trabajadores de la salud de esos establecimientos. No obstante, dijo, hay que esperar la conclusión definitiva de las autoridades.

Con estos planteamientos coincidió Jorge Arturo Nava López, ex presidente del Colegio Mexicano de Anestesiología y actualmente jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Materno de Celaya, Guanajuato. Señaló que el también llamado bloqueo epidural es común, pero existe el mito / error de decir que si no se utiliza la bata quirúrgica o algunos otros insumos clínicos, no pasa nada.