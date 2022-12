L

lena de frescura y de luz, la mexicana Julieta González entra a la casa con sus dos hijitas, Katarzyna y Zofia (las niñas más curiosas que he conocido), y su marido polaco, Jacek Springer, muy complaciente y orgulloso de su familia. Jacek tiene razón. Es una familia llena de talento que, para mi bendición, viene cada año y medio de Polonia (Julieta es mexicana) y me alegra la vida. Esa familia no se da cuenta de que reparte cariño. Julieta es muy guapa; sonríe como si llevara en los brazos un ramo de flores.

–Julieta, ¿hace cuántos años fuiste de estudiante a Polonia?

–Hace más de 20 años, pero no fui a Polonia por la música, sino por las artes gráficas, porque tuve una excelente maestra en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). De soltera fui Julieta González Sánchez y ahora soy Julieta González Springer. Nací en México y estudié diseño gráfico en la UAM Xochimilco, y ahí tuve una maestra polaca, Bárbara Paciorek, quien me enamoró de los carteles polacos, que son extraordinarios. No hay mejor escuela que la del cartel polaco. La maestra me ofreció viajar a Polonia a especializarme en carteles. El profesor Piotr Kunce, quien enseñaba en Cracovia, vio mi portafolio, le gustó mucho y me aceptó en su taller. Pedí una beca de posgrado, no me la dieron en Relaciones Exteriores y tomé todos mis ahorros, hice una maleta y me fui, porque Piotr me aseguró que me aceptaría de oyente. Permanecí dos años en la academia y aprendí, porque Piotr Kunce fue un maravilloso profesor. Todavía vive. El nivel de Polonia en ilustración y pintura es elevadísimo, entrar a la Academia de Cracovia, un privilegio. Todos los diseñadores, dibujantes y pintores te reconocen.

“No pude terminar mis estudios de canto en México –soy soprano lírico (trabajé con la maestra Emma González)–, pero quise seguir con el canto, también en Polonia. Hice el examen para entrar a la Academia de Música en Cracovia, lo pasé y por una gran suerte, la mayor suerte de mi vida, encontré a la maestra Bárbara Niewiadomska, mujer muy elegante, pero muy sencilla. Cuando me recibió de alumna, ella tendría casi 70 años. De mente muy abierta, pude hablar con ella de mis penas y mis alegrías; fue una gran amiga. Yo no quería cantar ópera romántica y se lo dije: ‘Quiero dedicarme a la música antigua: medieval, renacentista y barroca’. Cuando descubrí la música renacentista, me gustó más, y la medieval no se diga. Bárbara me dio la libertad de elegir mis cursos, siempre me dejó ser yo misma y me dio una buena técnica que me permite tener una voz flexible para cantar diferentes repertorios.

“En México había cantado en el coro del Conservatorio en la sala Nezahualcóyotl con la Ofunam; era muy bonito cantar ahí. De solista empecé a cantar en Varsovia, primero con música mexicana prácticamente desconocida. Canté a Manuel M. Ponce, a Silvestre Revueltas; también di recitales de canciones clásicas mexicanas, como A la orilla de un palmar y Estrellita, de Ponce. Silvestre Revueltas tiene un ciclo de canciones para niños y yo llevé sus partituras. En Polonia no tenían idea de su existencia. Conocí a una pianista maravillosa que ahora es amiga mía, Bárbara Hawling, polaca con apellido inglés, y empecé a dar recitales con ella.

“En los años 94 y 95 hubo un embajador de México maravilloso, José Luis Vallarta, quien tocaba el violín y organizaba actos culturales. Gracias a él pude cantar música mexicana en Cracovia, en Varsovia, en Torun, donde nació Copérnico.