Afp y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de noviembre de 2022, p. a16

Nueva York., He permanecido en silencio estos últimos días, no porque no me hayan asqueado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería hablar con su equipo para comprender por mí misma cómo ha podido ocurrir , dijo la influencer estadunidense Kim Kardashian, quien está revaluando su relación con la marca, que está en el centro de la polémica debido a una campaña publicitaria con menores sosteniendo osos de peluche vestidos con ropa de bondage, como blusas de rejilla, arneses de cuero con tachuelas y collares con candados.

La casa francesa, propiedad del grupo de lujo Kering, se disculpó la semana pasada en su cuenta de Instagram y retiró varias fotos de la campaña de la colección primavera- verano 2023, entre ellas una en la que aparecía un menor que sostenía un bolso con forma de oso blanco envuelto en cinturones negros.