▲ Histrión inmenso y ciudadano ejemplar, señaló Alejandra Frausto en el homenaje que se rindió ayer a Bonilla, quien murió el viernes, luego de una batalla contra el cáncer. Foto Pablo Ramos

Sofía Álvarez señaló: Gracias por sus sonrisas, apapachos y abrazos hacia mi persona, pero sobre todo, gracias a ti, Héctor, por tu buen humor, por tu enorme esfuerzo y disciplina de todos los días; por tu inmenso amor a tus amigos, a tu profesión, a tu país, a tus hijos, nietos y a mí, pero sobre todo muchas muchas gracias por estos cuatro años extra que me regalaste .

Sergio agregó: Nosotros tuvimos la fortuna de no quedarnos nada y de decirle todo lo que lo amábamos y respetamos; tuvimos el tiempo para despedirnos, si es que eso se puede; mi padre también lo tuvo...Aquí estamos, padre amado, honrándote una vez más y con el reto de aventarnos un clavado a tus más viejos ejemplos .

Lo despiden colegas

Colegas y personalidades del medio artístico, como Demián Bichir, Damián Alcázar, Evangelina Martínez y Arcelia Ramírez, acudieron a dar el último adiós al hombre ejemplar, deportista, fiel aficionado de sus equipos, gran lector, de congruencia ideológica, un gozoso de la vida y un activista político, que participó en infinidad de mítines y marchas y denunció las injusticias .

En el homenaje a Bonilla, hubo ¡vivas!, palabras de sus amigos, familia y a quienes tocó con su carisma, además de la presencia del Coro Madrigalista de Bellas Artes y el Mariachi del Ballet Folclórico de México que lo despidieron con canto y música.

Alejandra Frausto destacó: “Héctor, nuestro querido Héctor, cuántas veces nos hiciste romper en llanto por tomar conciencia profunda de la existencia y sus dolores, porque conociste, como pocos, la vida, la historia y los personajes que encarnaste. Héctor Bonilla fue mucho más: un líder natural, profesional intachable que pasaba de la teoría a la acción sin dudarlo; amigo solidario, generoso, preocupado siempre por el prójimo; fue un histrión inmenso y un ciudadano ejemplar... un hombre con un gran sentido del humor que nos regaló hasta en el epitafio que escribió: ‘Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada’”.